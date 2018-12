Die euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300), ein mittelständischer Technologie-Konzern und Spezialist für das "Internet der Dinge" (IoT), informiert heute über den Erfolg ihrer deutschen Tochter euromicron GmbH:

Die euromicron Deutschland GmbH, eines der führenden deutschen Systemhäuser im Zukunftsmarkt Internet der Dinge, hat die "Coreum Baumaschinenwelt" mit modernster Netzwerk- und Sicherheitstechnik ausgestattet. Der im Oktober 2018 eröffnete Coreum Campus ist als Ausstellungs-, Ausbildungs-, und Konferenz-zentrum konzipiert und wurde auf einem 160.000 m2 großen Areal in Stockstadt bei Frankfurt am Main errichtet. Herzstück ist ein Forum, das neben Tagungs- und Veranstaltungsräumen samt Gastronomie einen Indoor-Baggerplatz und das technische Dienstleistungszentrum der Kiesel Gruppe beherbergt. Darüber hinaus umfasst das Coreum ein Fabrikgebäude, ein Logistikzentrum sowie einen 80.000 m2 Outdoor-Baumaschinen-Park mit Demobaustellen. Während die Lagerhalle bereits 2012 entstand, wurden das Forum und die Fabrikhalle 2018 fertiggestellt. In diesen Neubauten installierte euromicron eine komplette Netzwerkinfrastruktur mit Glasfaserverkabelung zwischen den Technikräumen und weiterführender Kupferverkabelung sowie Serverracks, Switches und WLAN-Zugriffspunkten. Zwischen allen Campusgebäuden einschließlich der Lagerhalle wurden zudem Glasfaserverbindungen samt zugehöriger Aktivtechnik geschaffen. Überdies wurden in den Neubauten hochwertige IP-Videoüberwachungskameras installiert und in das Netzwerk eingebunden. Für die nötige IT-Sicherheit auf dem ...

