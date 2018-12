Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich auch am Mittwoch seitwärts weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht. Dabei sei es erneut zu einem impulsiven Anstieg bis in den Bereich der 63,55 USD gekommen, bevor dieser wieder abverkauft worden sei. Nach dem jeweils bearishen Reversal der Vortage bestehe weiterhin die Gefahr, die Korrektur in Richtung der Tiefs bei 57,47 USD wieder aufzunehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...