450 Millionen Franken geben Schweizer KonsumentInnen vor

Weihnachten für Spielzeug aus. Das meiste davon stammt aus China, wo

ArbeiterInnen in den Spielzeugfabriken unter massiven Überstunden,

Schlafmangel und sehr tiefen Löhnen leiden. Ein minimaler Aufpreis

könnte den ArbeiterInnen bereits die Existenz sichern. Doch die

menschenunwürdigen Bedingungen gehören weiterhin zum Geschäftsmodell

der Markenunternehmen. Dies zeigt der neue investigative Report aus

China. Zur Verbesserung der Missstände startet Solidar Suisse heute

ein Onlineaktion: Die CEOs der Spielwarenkonzerne werden von

KonsumentInnen zur Zahlung von Existenzlöhnen aufgefordert.



Zwei von drei Spielzeugen, die unter Schweizer Christbäumen

liegen, kommen aus China. Die neue verdeckte Recherche von China

Labor Watch und Solidar Suisse zeigt, dass die Arbeitsbedingungen in

den chinesischen Fabriken noch immer katastrophal sind. Gefertigt

werden die chinesischen Spielzeuge im Auftrag der grossen Player der

Branche: Disney, Hasbro und Mattel, aber auch Unternehmen aus

Deutschland wie etwa Simba Dickie, Schleich oder Ravensburger.

Exklusive Fotos der Undercover-Ermittler von China Labor Watch zeigen

die katastrophalen Arbeitsbedingungen und Lebensumstände der

ArbeiterInnen. (Bilder:

https://www.solidar.ch/de/bilder-spielzeugfabriken)



Erschöpfung am Fliessband



Die tiefen Löhne zwingen die ArbeiterInnen zu horrenden

Überstunden. In der Regel stehen ArbeiterInnen elf Stunden pro Tag am

Fliessband. Nach der erschöpfenden Arbeit sind die kargen Schlafsäle

und oft dreckigen Duschen ihre einzige Erholung. Ohne eine

unabhängige Gewerkschaft haben sie keine Chance sich zu wehren. "Es

ist ein Skandal, wie rücksichtslos die Markenunternehmen die

chinesischen ArbeiterInnen ausbeuten. Es ist höchste Zeit, dass sie

ihre Verantwortung übernehmen. Aber die Erfahrung zeigt: Ohne Druck

und klare Spielregeln - wie sie beispielsweise die

Konzernverantwortungsinitiative in der Schweiz fordert - passiert

nichts," sagt Simone Wasmann, Kampagnenverantwortliche von Solidar

Suisse.



Eine Industrie ohne öffentliche Aufmerksamkeit



Die Bedingungen in der Spielwarenindustrie sind in der

Öffentlichkeit kaum bekannt. "Es kann doch nicht sein, dass unsere

Weihnachtsgeschenke anderswo ArbeiterInnen Leid zufügen." sagt Simone

Wasmann. Solidar Suisse lanciert deshalb eine Aktion, bei der

KonsumentInnen die CEOs der grossen Spielwarenkonzerne per Email

auffordern, Existenzlöhne zu zahlen. Denn die westlichen Unternehmen

diktieren letztlich die Arbeitsbedingungen der ArbeiterInnen, indem

sie die Preise drücken und Aufträge in letzter Minute vergeben. Vom

Ladenpreis fliessen im Schnitt 75 Rappen pro Spielzeug in die Löhne

der ArbeiterInnen. Ein Aufpreis von 75 Rappen pro Spielzeug im

Verkauf könnte also den Lohn aller beteiligten ArbeiterInnen bereits

verdoppeln.



Internationale Zusammenarbeit für fair produziertes Spielzeug



Die Kampagne wird dieses Jahr erstmals in der europäischen "Fair

Toys Coalition" durchgeführt, welche Solidar Suisse mitbegründet hat.

Gemeinsam mit Action Aid France und der Christlichen Initiative

Romero Deutschland will Solidar Suisse so den Druck auf die

Spielwarenhersteller erhöhen, damit diese ihrer Verantwortung gerecht

werden.



