Dass die Opec ihre Ölproduktion drosselt, gilt als sicher. Nun wird das Kartell den Umfang der Kürzungen bekannt geben. Was vom Treffen zu erwarten ist.

Ein Treffen des Ölkartells hat selten für so viel weltweite Aufmerksamkeit gesorgt wie an diesem Donnerstag: Journalisten und Analysten stehen in Schlangen vor dem Sitz der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) in Wien. Und auch in der Politik sorgt das Treffen für Aufmerksamkeit.

Bereits im Vorfeld der Ölkonferenz hatte US-Präsident Donald Trump Druck auf die Opec mit ihrem Schwergewicht Saudi-Arabien Druck gemacht: "Die Welt will keine höheren Ölpreise sehen und braucht sie nicht!", twitterte der US-Präsident.

Die USA selbst werden nach Schätzungen von Experten im nächsten Jahr erstmals mehr als zwölf Millionen Fass pro Jahr fördern. Sie tragen damit dazu bei, dass der Ölpreis sinkt. Naturgemäß geht es den Opec-Ländern um das Gegenteil: Sie wollen den Ölpreis wieder nach oben treiben - und zwar schnell und nachhaltig.

Die Ölminister der 14 Mitgliedsländer werden an diesem Donnerstag gar nicht mehr diskutieren, ob der Ölhahn zugedreht werden soll. Es geht eher darum, wie groß die Förderkürzung zu Beginn des kommenden Jahres ausfallen soll. "Es gibt einen breiten Konsens der Opec-Mitgliedsstaaten mit Russland für eine Produktionskürzung", sagte Jan Edelmann, Ölexperte der HSH Nordbank, dem Handelsblatt. "Die Untergrenze sind 1,3 Millionen Barrel. Es kann auch bis 1,6 Millionen Fass."

Bei ihrem Treffen will die Opec nun die exakte Verteilung der Förderkürzung festlegen. Am frühen Donnerstagnachmittag will das Ölkartell bei seiner 175. Sitzung das Ergebnis der Verhandlung bekannt geben.

Bereits am Mittwoch führten Saudi-Arabien und Russland Gespräche in Wien. Nach Angaben von Mohammed bin ...

