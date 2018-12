Die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw ist beim Verkauf auch im November weiter vom schwächelnden chinesischen Markt belastet worden. Im vergangenen Monat lieferte VW weltweit 564 500 Fahrzeuge aus und damit 5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Vor allem der chinesische Markt belastete mit einem Minus von 8 Prozent die Verkäufe. Der Automarkt in dem Land habe infolge des Handelsstreits zwischen den USA und China mit der Zurückhaltung der Autokäufer zu kämpfen, hieß es. Allerdings gewinne VW Marktanteile. China ist der wichtigste Einzelmarkt von VW.

In Deutschland gab es knapp 5 Prozent weniger Auslieferungen, in Gesamteuropa gab dagegen sogar ein kleines Plus. Mittlerweile komme VW bei der Umstellung auf den neuen EU-Abgas- und Verbrauchsstandard WLTP gut voran. Weil der Autobauer bei der Zertifizierung seiner Modelle nach dem neuen Verfahren nicht hinterherkam, waren die Verkaufszahlen in den vergangenen Monaten eingebrochen.

Nach elf Monaten liegt Volkswagen bei einem Auslieferungsplus von 1,2 Prozent auf 5,7 Millionen Autos. "Uns fehlen noch 530 000 Auslieferungen, um das Rekordergebnis des letzten Jahres einzustellen", sagte Marken-Vertriebschef Jürgen Stackmann. "Nach meiner aktuellen Einschätzung könnten wir das schaffen, vielleicht liegen wir sogar leicht darüber."/men/fba

ISIN DE0007664039

AXC0080 2018-12-06/10:29