WOLFSBURG (Dow Jones)--Volkswagen will bei der Kernmarke stärker die Kosten senken und dadurch die Profitabilität schneller als bisher geplant steigern. Bis 2022 soll im Volumengeschäft eine operative Rendite von mindestens 6 Prozent erzielt werden, kündigte Arno Antlitz, Finanzvorstand der Kernmarke, an. Um dieses Ziel zu erreichen, soll die Produktivität in den Werken erhöht und die Materialkosten gesenkt werden.

"Wir müssen unser Transformationstempo erhöhen", sagte Ralf Brandstätter, der als Chief Operating Officer (COO) das Tagesgeschäft der Marke leitet, auf der Jahresabschluss-Pressekonferenz. Dieses Jahr plant die Marke bisherigen Angaben zufolge mit einer operativen Rendite von 4 bis 5 Prozent.

Unter der Leitung von Herbert Diess wird der Wolfsburger Konzern verstärkt auf Profitabilität getrimmt. Um mit anderen Volumenherstellern, wie beispielsweise die PSA-Gruppe aus Frankreich, mitzuhalten, wurde bereits vor Jahren ein Kostensenkungsprogramm (Zukunftspakt) auf den Weg gebracht. Nun seien "massive weitere Einsparungen" geplant, hieß es am Donnerstag.

