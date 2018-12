Zürich - Die Situation der Jugendlichen auf dem europäischen Arbeitsmarkt hat sich zwischen 2015 und 2016 verbessert. Das zeigt die jüngste Auswertung des KOF Jugendarbeitsmarktindex (KOF YLMI) Wie schon im vorherigen Jahr ist die Situation in Dänemark am positivsten, gefolgt von der Schweiz. Die Besetzung der ersten 10 Ränge des Indikators hat sich nicht verändert, obschon einige Länder den Platz getauscht haben. Änderungen in der Dimension Leichtigkeit des Arbeitsmarkteintritts geben hier den Ausschlag. Bei den Ländern auf den ersten Rängen hat sich diese Dimension eher verschlechtert, bei den übrigen Ländern jedoch eher verbessert.

Der KOF Jugendarbeitsmarktindex (KOF YLMI) gibt mittels eines multidimensionalen Ansatzes die Situation von Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt wieder. Dabei werden zwölf Indikatoren berücksichtigt. Diese werden in die vier Dimensionen Arbeitsmarktstatus, Arbeitsqualität, Bildungssystem und die Leichtigkeit des Arbeitsmarkteintritts eingeteilt und zu einem Index aggregiert. Die Indexwerte reichen von eins bis sieben, wobei ein höherer Wert eine bessere Situation anzeigt.

Die Ergebnisse im Einzelnen

Die fünfte Ausgabe des KOF-Jugendarbeitsmarktindex erweitert die Datenbasis um das Jahr 2016, wobei die Datenquellen unverändert bleiben. Im Vergleich zum Jahr 2015 hat sich die Lage der Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt in den Top-Ten-Ländern kaum verändert. Den höchsten Gesamtindikatorwert weist, wie auch schon 2015, Dänemark mit einem Indexwert von 5.72 aus, gefolgt von der Schweiz (Indexwert 5.67) und Litauen (Indexwert 5.54). Die Niederlande und Österreich haben gegenüber der letzten Veröffentlichung die Plätze getauscht, ...

