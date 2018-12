WOLFSBURG (Dow Jones)--Belastet von der Marktabschwächung in China hat der Volkswagen-Konzern bei der Kernmarke auch im November einen Absatzrückgang verzeichnet. Mit 564.500 Fahrzeugen lieferte die Marke im vergangenen Monat 5 Prozent weniger aus als im Vorjahresmonat. Von Januar bis November wurden 5,70 Millionen Autos der Marke Volkswagen an Kunden übergeben, ein Plus von 1,2 Prozent. Gegenwind spürte der DAX-Konzern weiter von der Umstellung auf den neuen Abgastest WLTP, allerdings schwächten sich die Negativeffekte ab.

"Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen steht Volkswagen bei den Auslieferungen sehr gut da", so VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann. Es werde nun vom Dezember abhängen, wie das Gesamtjahr abgeschlossen werde. "Uns fehlen noch 530.000 Auslieferungen, um das Rekordergebnis des letzten Jahres einzustellen. Nach meiner aktuellen Einschätzung könnten wir das schaffen, vielleicht liegen wir sogar leicht darüber", so der Manager.

Im Heimatmarkt Deutschland sank der Absatz der Marke Volkswagen im November um 4,7 Prozent, in Europa erzielte VW ein Plus von 1,2 Prozent. In China wurden 8 Prozent weniger Fahrzeuge der Marke Volkswagen verkauft. Grund sei der Handelskonflikt mit den USA. Es gebe eine starke Kaufzurückhaltung der Kunden, so VW.

