Wie Turck-Geschäftsführer Christian Wolf anlässlich der Jahrespressekonferenz in der Unternehmenszentrale in Mülheim an der Ruhr mitteilte, gehe man davon aus, dass der konsolidierte Gruppenumsatz im Geschäftsjahr 2018 die Marke von 660 Millionen Euro übertreffen werde. Nach 600 Millionen Euro im Vorjahr entspricht das einer Wachstumsrate von 10 %. "Es hätten gut drei Prozent mehr sein können", grämt sich Wolf mit Blick auf die diversen Währungseffekte. Als plakatives Beispiel dafür führt er die Türkei mit ihrer ausgeprägten Inflation an: "Wir sind aber noch einer der wenigen, die ihre Preise in türkischen Lira ausweisen und nicht in Dollar oder Euro abrechnen." In lokaler Währung betrug das Wachstum zwar stolze 50 %, unterm Strich blieben dann 8 % in Euro übrig - immerhin genau so viel wie in Deutschland. Die stärksten Wachstumstreiber liegen mit nahezu 20 % vor allem in der Asia-Pacific-Region sowie Europe/Middle East mit rund 15 %. "Auch unser größter Einzelmarkt USA hat erfreulicherweise den Wachstumsschub beibehalten können", so der Unternehmenschef. Dazu muss man wissen: USA allein steht bei Turck für 40 % des Umsatzes.

Hinsichtlich Produktkategorien sind die Feldbustechnik mit 31 % und RFID mit 21 % die umsatzstärksten Segmente, gefolgt von der Anschlusstechnik (10 %) sowie Fluid-, Opto- und Ultraschallsensorik mit zusammen 22 %.

Nachdem Turck mit seinem strategischen Partner Banner Engineering 2017 das erste Joint-Venture im ASEAN-Raum gründete, setzen beide Unternehmen ihr gemeinsames Internationalisierungs-Engagement fort - mit je einer Vertriebsgesellschaft in Malaysia und in Thailand. Der Grund: In Asien sieht Turck ein enormes Potenzial zur direkten ...

