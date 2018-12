Wenn Besinnlichkeit und Geschenke ausbleibenAn die Öffentlichkeit gezerrt Das Timing war eigentlich perfekt. Am 10./11. Dezember, also mitten im Advent, sollen die UN-Mitglieder in Marrakesch den Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM), oder kurz Migrationspakt verabschieden. In der Vorweihnachtszeit haben die Menschen meist andere Dinge im Kopf: Jahresabschlussarbeiten,...

Den vollständigen Artikel lesen ...