Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Just Eat von 1000 auf 785 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die eingetrübten weltweiten Konjunkturaussichten dürften sich auf die Budgets der Unternehmen für IT-Investitionen negativ auswirken, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Technologiewerte dürften daher zu relativer Schwäche neigen. Für Just Eat spreche indes die günstige Bewertung./mf/gl Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-12-06/10:39

ISIN: GB00BKX5CN86