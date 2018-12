Bern - Die Schweizerische Post und Swisscom bauen gemeinsam eine einfache, sichere und nachhaltige Infrastruktur für Blockchain-Anwendungen für die Schweiz. Sie werden darauf einerseits eigene Blockchain-Dienstleistungen betreiben. Andererseits wollen sie damit der Schweizer Wirtschaft eine Auffahrt auf die Überholspur im Wettrennen um die Nutzung dieser vielversprechenden Technologie bieten.

Die Infrastruktur ist die erste sogenannte «Private Blockchain» der Schweiz, die gemeinsam von Partnern betrieben wird. Sie bietet eine Lösung, die sich in wesentlichen Punkten von anderen privaten Blockchains in der Schweiz unterscheidet: Die Daten bleiben vollständig in der Schweiz und die Infrastruktur erfüllt die hohen Sicherheitsanforderungen von Banken.

Möglich wird dies dank eines Schulterschlusses: Die Post und Swisscom verbinden ihre bestehenden privaten Infrastrukturen für Blockchain-Anwendungen. Auf der Basis der Distributed-Ledger-Technologie überprüfen sich die beiden Instanzen gegenseitig und bilden dadurch Vertrauen. Im Unterschied zu «Public Blockchains» (z.B. Bitcoin und Ethereum) benötigt diese private Blockchain-Infrastruktur wesentlich weniger Energie, da sie nur von identifizierten Usern genutzt werden kann, die über eine vertragliche Beziehung mit den Anbietern einer Anwendung verfügen. Dadurch sind effizientere Einigungsverfahren möglich sowie eine wesentlich höhere Sicherheit und Leistung. Dies ist für viele Unternehmen eine wichtige Voraussetzung, um eigene Anwendungen ...

