Aurora Cannabis teilte diese Woche die Ergebnisse des jüngsten Aktionärstreffens in Edmonton (in der kanadischen Provinz Alberta) mit. Präsent waren demnach - persönlich oder durch Stellvertreter(in) - Aktionäre, die für 384,4 Mio. Aktien bzw. 39,9% der gesamten Aktien von Aurora Cannabis stehen. Und um es kurz zu machen: Die Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten demnach mit Mehrheit zu. So gab es z.B. für die vorgeschlagenen "directors" jeweils große Zustimmung - die Zustimmungsquoten ... (Peter Niedermeyer)

