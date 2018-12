Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Hella von 64 auf 62 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Seine reduzierten Umsatzerwartungen für 2018/19 reflektierten die Dekonsolidierung des gesamten Großhandelsgeschäfts des Autozulieferers, während die für 2019/20 und danach gesenkten Schätzungen etwas schwächere Geschäfte in China widerspiegelten, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ansonsten sei Hella aber auf einem grundsoliden Wachstumskurs./ajx/gl Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2018-12-06/10:49

ISIN: DE000A13SX22