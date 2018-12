Deutsche Firmen gehen nach Angaben der Versicherungswirtschaft wegen steigender politischer Risiken zunehmend auf Nummer sicher. In diesem Jahr hätten die Kreditversicherer Warenlieferungen im Wert von 424 Milliarden Euro abgedeckt, hieß es in einer am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Hochrechnung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Im Vergleich zum Vorjahr sei dies ein Zuwachs um fünf Prozent.

Etwa 210 Milliarden Euro seien hiervon auf Absicherung von Exporten deutscher Firmen entfallen. "Wir beobachten, dass die Unsicherheit in nahezu jeder Weltgegend wächst", sagte GDV-Experte Thomas Langen. Als Ursachen sieht der Verband die Sorge vor einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU sowie den Handelsstreit zwischen den USA und China. Außerdem hätten die Währungskrise in der Türkei und der Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU-Kommission eine Rolle gespielt.

Eine Kreditversicherung sichert Lieferanten von Waren und Dienstleistungen ab, die für ihre Kunden in Vorleistung gehen./jkr/tos/jha/

