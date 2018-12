Unterföhring (ots) - Sie ist die Kirsche auf der Sahnetorte. Beim "The Voice of Germany"-Halbfinale am Sonntag, 9. Dezember, 20:15 Uhr in SAT.1 eröffnet Rita Ora live zusammen mit den zwölf Halbfinalisten und ihrem aktuellen Hit "Let Me Love You" die letzte Show vor dem Finale. Anschließend müssen die zwölf besten Stimmen Deutschlands ein weiteres Mal ihr Talent unter Beweis stellen. Per Telefon- und SMS-Voting wählen die Zuschauer ein Talent pro Team ins Live-Finale von "The Voice of Germany" am 16. Dezember, in SAT.1.



Welche Talente aus TeamYvonne und TeamMichaelPatrick weiterkommen sehen Sie heute Abend, 20:15 Uhr auf ProSieben. Außerdem finden Sie die Halbfinalisten unmittelbar nach der Sendung auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2018 oder auf www.TheVoiceofGermany.de.



Und diese sechs Talente haben es bereits ins Halbfinale geschafft: TeamFanta: Eros Atomus Isler (18, Flensburg), Coby Grant (32, Karlstadt bei Würzburg) und Clifford Dwenger (25, Hamburg) TeamMark: Rahel Maas (23, Goch bei Düsseldorf), Diana Babalola (26, Hamburg), und Jessica Schaffler (17, Weiz, Österreich)



Die besten Talente aus "The Voice of Germany" gehen auch dieses Jahr wieder auf Tour. Tickets und Infos zur "The Voice of Germany - live in Concert"-Tour gibt es auf www.thevoiceofgermany.de/tour.



