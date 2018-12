Innovatives Awards-Programm zeichnet die persönlichen Leistungen kreativer Köpfe rund um den Globus aus



Los Angeles (ots/PRNewswire) - 80 LEVEL, eine führende Informationsquelle zum Thema Kunst bei der Entwicklung von Videospielen, meldete heute die Einführung seiner 80 LEVEL Awards, die die besten unter den kreativen Schaffern von Videospielen des Jahres 2018 auszeichnen. 80 LEVEL rief diese Preisverleihung auf der Suche nach individuellen Videospiel-Artists ins Leben, um ihre unübertroffenen und bemerkenswerten Leistungen auszuzeichnen, denen des öfteren keine öffentliche Anerkennung zuteil wird. Die Auszeichnungskategorien sind wie folgt:



- Bester Charakter-Artist - Bester Level-Artist - Bester VFX-Artist - Bester Ausrüstungs-/Waffen-Artist - Bester Materialien-Artist



Die Herausgeber von 80 LEVEL mussten aus mehreren tausend beeindruckenden Artists eine Nominierten-Liste erstellen, die lediglich 80 Kandidaten umfassen durfte. Zu den Nominierten, die aus sämtlichen Teilen der Welt stammen, zählen brilliante Charakterdesigner wie Blair Armitage und Luana Bueno, der Level-Artist Christoffer Radsby sowie der gestandene VFX-Artist Andreas Glad. 80 Level gibt diese Spitzenanwärter nun unter awards.80.lv bekannt. Die Kandidaten erhalten Stimmen von ihren Kollegen und Fans; Gewinner werden am 15. Januar 2019 um 9 Uhr PT auf der Website bekanntgegeben.



"Wir bei 80 LEVEL sind stets auf der Suche nach innovativen Möglichkeiten, um Künstlerkollegen und Entwickler zu unterstützen, zu fördern und sich für sie einzusetzen", so Kirill Tokarev, Herausgeber und Chefredakteur von 80 LEVEL. "Diese Preisverleihung ermöglicht es uns, nicht nur einem einzigen Artist unsere Anerkennung auzusprechen, sondern die gesamte Videospiel-Artist-Community auszuzeichnen. Die Artists lassen die Ansprüche an ihre Fachgebiete stetig steigen, und wir setzen uns unterstützend für Bewusstseinsförderung in diesen Bereichen ein und versuchen, den unglaublichen Leistungen, die sie tagtäglich vollbringen, zu Anerkennung zu verhelfen."



Jeder Gewinner wird folgende Preise erhalten:



- Lizenz für Houdini 17 Banshee von SideFx - 8K Megascans-Abonnement von Quixel - Jahresabonnement für die Substance-Tools von Allegorithmic



Informationen zu 80 LEVEL



80 LEVEL gilt als zuverlässigste Informationsquelle für Videospieltechnologien und -kunst. Das Unternehmen trägt Meinungen von Entwicklern, Herausgebern, Schaffern, Middleware-Providern und Vermarktern zusammen und präsentiert diese mit exklusivsten Daten, um die besten technologischen Erkenntnisse von Videospielentwicklern rund um den Globus zusammentragen zu können. 80 LEVEL bietet Interviews, Fallstudien und Analysen von einigen der renommiertesten Branchenspezialisten und kooperiert mit Größen wie EA DICE, Blizzard, King, Ubisoft, Monolith, Autodesk, Bethesda Softworks und Epic Games.



