Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ohne US-Investoren, die wegen der Trauerfeierlichkeiten für Ex-Präsident Bush nicht handelten, legten die internationalen Finanzmärkte eine kurze Verschnaufpause ein, berichten die Analysten der Helaba.Da aber schlechte Nahrichten nicht abreißen würden und sich zu den bekannten Themen Brexit und Italien jetzt auch noch die Eskalation der Gewalt in Frankreich hinzugeselle, würden risikobehaftete Anlagen in der Defensive bleiben. Zunehmende Rezessionssorgen, die sich an der inversen Renditestruktur des US-Rentenmarktes festmachen würden, seien ebenfalls nicht außer Acht zu lassen. Der Konjunkturbericht der US-Notenbank ("Beige Book") habe wenige Hinweise enthalten, die eine langsamere Gangart der FED rechtfertigen würden. Die Wirtschaft wachse in den meisten Distrikten noch "mäßig bis moderat", der Arbeitsmarkt bleibe angespannt und Preiserhöhungen würden sich infolge höherer Zölle ausweiten. Die nächste Notenbanksitzung finde am 19. Dezember statt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...