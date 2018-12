Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen haben zur Wochenmitte leichte Einbußen verzeichnet, so die Analysten der Nord LB.Südeuropäische Anleihen, allen voran italienische Bonds, seien dagegen gesucht gewesen. Am US-Anleihenmarkt habe kein Handel stattgefunden.Die Wirtschaft in Deutschland und der Euro-Zone sei im November langsamer gewachsen. Wie das Institut IHS Markit mitgeteilt habe, sei der Composite-Index für Deutschland endgültig auf 52,3 (Okt. 53,4) Punkte gesunken, das Pendant für die Euro-Zone habe auf 52,7 (Okt. 53,1) nachgegeben. "Produktion und Auftragseingang legten jeweils mit der niedrigsten Rate seit über zwei Jahren zu, da die Schwäche der Industrie zunehmend auf den Servicesektor übergesprungen ist", habe Markit-Chefvolkswirt Williamson gesagt. (06.12.2018/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...