E-world 2019 - 5. bis 7. Februar 2019 in Essen - Halle 3, Stand 131 Die Transformation zum digitalen Versorgungsunternehmen steht im Fokus des diesjährigen Messeauftritts der Wilken Software Group. Eine Premiere feiert dabei das neue Wilken Smart CityLab: Hier können Unternehmen anhand konkreter Anwendungsfälle den Aufbau eines LoRaWANs (Long Range Wide Area Network) vorbereiten. Mithilfe von Praxisbeispielen demonstriert Wilken auf der E-world, wie dieses künftige Betriebssystem für die Smart City funktioniert. Im Rahmen des Smart City Labs besteht zudem die Möglichkeit, die unterschiedlichen LoRa-Sensoren auf Ihre Tauglichkeit zu testen - etwa was die einfache Inbetriebnahme, Langlebigkeit oder Messgenauigkeit anbetrifft. Daneben stehen Mehrwertlösungen und regionale Versorgungskonzepte im Zentrum des Messeauftritts. So zeigt Wilken auf der E-world in Essen, wie Versorgungsunternehmen über die Heiz- und Nebenkostenabrechnung neue Geschäftsfelder im Bereich der Wohnungswirtschaft erschließen können. Ergänzt wird dies durch Lösungen für die Abrechnung von Mieter- und Quartierstrommodellen, die wahlweise mit den Branchenlösungen ENER:GY oder NTS.suite abgebildet werden. Auch die Integration von Stromspeichern oder E-Mobility-Konzepten in die Geschäftsprozesse ist hier ein zentrales Thema. Zudem rückt 2019 auch der Rollout intelligenter Messsysteme in den Vordergrund. Wilken zeigt hier, wie sich die Prozesse im intelligenten Messstellenbetrieb durchgängige digitalisieren und automatisieren lassen - inklusive der Integration des Wilken Workforce Managements und der Plattform für die Gateway-Administration der Tremondi GmbH. Ein weiterer Schwerpunkt bleibt die Digitalisierung der Kommunikation und des Kundenbeziehungsmanagements. So bietet Wilken über seine E-Marketing Suite eine 360o-Sicht auf den Kunden: Über personalisierte Profile wird dieser jederzeit und zum richtigen Zeitpunkt mit den Informationen und Angeboten versorgt, die für ihn tatsächlich relevant sind. Und das nicht nur über E-Mail, sondern über den jeweils individuell bevorzugten Kanal - ob Facebook, Whatsapp oder via Portallösung. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Peter Schulte-Rentrop Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Softwarelösungen für die sichere und effiziente Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Das Unternehmen erzielte mit rund 500 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland und der Schweiz 2017 einen Umsatz von 60,7 Millionen Euro. Wilken verbindet Standardsoftware-Produkte und Individualprogrammierungen zu einem umfassenden Lösungs- und Kompetenzportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken zahlreiche Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen, Informationsmanagement und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

