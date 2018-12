Eine Jahresend- oder Weihnachtsrallye lässt weiter auf sich warten. Das Hebel-Depot von DER AKTIONÄR ist in der vergangenen Woche deshalb wieder etwas deutlicher ins Minus gerutscht. Zudem wurde ein Wert verkauft und ein anderer ins Depot geholt. Das Hebel-Depot richtet sich in erster Linie an spekulativ orientierte Anleger. Die Handelsstrategie ist es, kurzfristige Trading-Chancen mit Hebelprodukten (Optionsscheine und Turbo-Optionsscheine; long und short) auszunutzen und somit zum Erfolg zu kommen. Das Hebel-Depot wird jeweils zu Jahresbeginn neu aufgelegt.