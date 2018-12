Zürich - Schweizer und internationale Führungskräfte messen der Unternehmenskultur einen sehr hohen Wert bei, wie die aktuelle "Global Culture Survey" von Strategy&, der Strategieberatung von PwC, zeigt. So glauben 63% in der Schweiz und in Deutschland, dass die Kultur eines Unternehmens wichtiger ist als die Strategie oder das Geschäftsmodell (global 65%). Im weltweiten Vergleich sind vor allem Japan (76%) und Australien (67%) vom Stellenwert kultureller Werte in ihren Unternehmen überzeugt, während die Europäer etwas skeptischer sind - nur 57% sehen die Kultur an vorderster Position. 52% der Europäer sind der Ansicht, dass die Unternehmenskultur in ihrem Betrieb auf Managementebene hohe Priorität hat (global: 61%).

"Die Unternehmenskultur ist sowohl intern als auch extern ein zentraler Faktor, den Unternehmen nicht vernachlässigen sollten. Ein Aspekt, der in der Schweiz noch nicht geklärt ist, ...

