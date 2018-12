Hamburg (ots) - Die Hamburger Starköchin Cornelia Poletto, 47, und Ex-Bahn-Chef Rüdiger Grube, 67, wagen einen zweiten Liebes-Versuch, wie GALA (Heft 50/2018, ab heute im Handel) erfuhr. In den letzten Tagen wurde das Powerpaar immer wieder gemeinsam in der Hansestadt gesehen - zum Beispiel beim vertrauten Dinner im Luxus-Restaurant oder vor der ehemals gemeinsamen Wohnung. Im August hatten sich die beiden nach drei Jahren Ehe getrennt. Jetzt hätten sie erkannt, dass sie der Ehe noch eine Chance geben wollen, heißt es aus dem Umfeld. Das Paar selbst möchte sich derzeit nicht dazu äußern.



