Die EZB stellt ihre Bondkäufe ein und damit ist das Ende der Gelddusche angesagt. Hierdurch befinden sich alle Zentralbanken auf der Linie eines schrumpfenden Geldmantels. Das war der erste Schreck von heute Morgen.



Die technische Linie bleibt unverändert: 10.800 war bereits als Auffanglinie avisiert, aber so richtig geglaubt haben wir daran nicht mehr. Genau genommen gibt es eine Schwankungszone zwischen 10.800 und 10.500, wie Sie dem DAX-Chart entnehmen können. Dazu AB-Daily morgen. Unverkennbar ist jedoch: Die 200-Tage-Linie verlief bei 11.600 und sie ist damit klar unterboten. So etwas kann man für ein paar Wochen tolerieren; länger nicht.



Die Vorgaben für New York liegen heute Morgen (rd. 11.00 Uhr) vor. Bei -1,9 % im Dow und - 2,76 % im Nasdaq ( vorbörslicher Handel). Schlussfolgerung daraus:



Schwache Techs sind eine sichere Annahme. Auf diese Werte entfällt weiterhin der größte Abgabedruck. Die Größenordnungen sind bekannt.



Negative Einzelinformationen von Firmen gibt es zur Stunde kaum. Allerdings einige Abstufungen durch Analysten, die wir ignorieren. Warum? Nach 35 oder 40 % Korrektur lohnt es sich nicht, den Herunterstufungen zu folgen. Es ist schlicht zu spät. Die Gretchen-Frage lautet mithin:



Raus? Auch das ist zu spät. Mithin: Keine Panik, aber sorgfältige Beobachtung dessen, was New York noch bietet. Möglicher Anschluss heute Nachmittag, ca. 16.00 Uhr.