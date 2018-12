Frankfurt - Der Euro hat sich am Donnerstag im Vormittagshandel gegenüber dem US-Dollar kaum von der Stelle bewegt. Die Gemeinschaftswährung kostet 1,1340 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Starke Impulse blieben im Devisenhandel am Donnerstag bisher aus.

Der Schweizer Franken legte derweil gegenüber dem Euro wie auch dem Dollar leicht zu. Ein Euro kostet am Vormittag 1,1308 Franken. Der Dollar notiert zum Franken auf 0,9973. Noch deutlicheren Zulauf erhielt der japanische Yen. Marktteilnehmer erklärten die Suche der Anleger nach sicheren Häfen mit der schlechten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...