Laut einer Befragung war schon jeder zweite Mittelständler Opfer von Spionage. Dabei ziehen sich die Angriffe durch alle Branchen. Häufig haben die Unternehmen keine Strategie gegen Bespitzelung vorzugehen.

Ungefähr jeder zweite Mittelständler in Deutschland wurde schon von Konkurrenten oder fremden Geheimdiensten bespitzelt - oder vermutet das zumindest. Das geht aus einer Befragung von 583 Unternehmen hervor. Sie ist Teil einer Untersuchung, die das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung und der Polizei erstellt hat. Am Donnerstag sollte der Bericht in Berlin ...

