FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.12.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 370 (440) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 1000 (1100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 785 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERNSTEIN RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 235 (215) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3250 (3200) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 250 (300) PENCE - 'SELL' - EXANE RAISES RELX TO 'OUTPERFORM' ('UNDERPERFORM') - TARGET 1900 (1550) PENCE - FTSE INDICATED -0.89% TO 6860 (CLOSE: 6921.84) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS NMC HEALTH PRICE TARGET TO 4230 (4390) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1820 (2000) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS GVC HOLDING PRICE TARGET TO 985 (1135) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 170 (290) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS DE LA RUE TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 515 (560) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES GENUS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2630 (2475) PENCE - LIBERUM RAISES BOVIS HOMES TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 910 (1100) PENCE - RBC CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 650 (675) PENCE - 'TOP PICK' - UBS CUTS BAE SYSTEMS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 505 (720) PENCE - UBS CUTS BODYCOTE PLC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 814 (1000) PENCE



