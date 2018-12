Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstagvormittag mit massiven Verlusten und setzt damit die Entwicklung der Vortage ungebremst fortgesetzt. Der Leitindex SMI fiel bereits in der Eröffnung unter 8'900 Punkte. Im Morgenhandel ging es weiter hinab und auch die Marke von 8'800 Zählern bot keinen Widerstand. Gegenüber dem Hoch vom Montag hat der Leitindex damit inzwischen 4,4 Prozent verloren. Die Investoren würden der politischen und wirtschaftlichen Gemengelage derzeit nicht trauen und sich aus Aktien zurückziehen, hiess es im Handel.

Die Unsicherheitsfaktoren Brexit, Haushaltsstreit Italien-EU und der Handelskonflikt zwischen China und den USA bleiben weiter im Blick. Hier hat die Verhaftung der Huawei-Finanzchefin in Kanada die Furcht vor einer erneuten Eskalation geschürt. Ein weiterer Grund sind die Sorgen um den Zustand der US-Konjunktur, die am Mittwochabend mit dem Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed nicht zerstreut wurden. Mit umso grösserer Spannung wird auf die Vielzahl von US-Konjunkturzahlen am Nachmittag gewartet. Auch dort deuten die Futures auf einen schlechten Handelsstart hin, nachdem die Wall Street am Vortag wegen der Trauerfeier für den Ex-Präsidenten Bush geschlossen blieb.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert um 11 Uhr 1,96 Prozent auf 8'764,52 Punkte (Tagestief 8'758). Der 30 Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...