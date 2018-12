Im November steigert der Autokonzern nach schwachen Monaten seine Verkaufszahlen. Insgesamt hält er sich auf Vorjahresniveau - und damit im Plan.

Nach mehreren schwachen Monaten in diesem Jahr hat der Autobauer Daimler auch im November seine Verkaufszahlen steigern können. Das Plus fiel bei der Stammmarke Mercedes-Benz mit 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat allerdings nicht so deutlich aus wie im Oktober.

Etwa 198.545 Autos der Stammmarke Mercedes-Benz wurden verkauft, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Die Kleinwagenmarke Smart lag mit knapp 11.000 ...

