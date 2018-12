BERLIN (Dow Jones)--Der gesamtstaatliche Überschuss in Deutschland wird nach jüngsten Projektionen des Bundesfinanzministeriums in diesem Jahr bei rund 1,75 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) liegen. Das gab der Stabilitätsrat von Bund und Ländern bei seiner Sitzung in Berlin bekannt. Das Ministerium revidierte damit seine bisherige Prognose nach oben, wie der unabhängige Beirat des Stabilitätsrates bekannt gab. Auch in struktureller Rechnung werde der Wert bei rund 1,75 Prozent liegen.

Der Überschuss dürfte in den Jahren 2019 bis 2022 laut einer Mitteilung des Stabilitätsrates "jedoch deutlich niedriger ausfallen", was auf finanzielle Auswirkungen der prioritären und weiterer Maßnahmen des Koalitionsvertrages zurückzuführen sei. Für 2019 soll der Überschuss nach der Schätzung des Finanzministeriums deshalb strukturell nur noch bei rund 0,5 Prozent liegen. In nicht struktureller Rechnung gibt der Beirat des Stabilitätsrates einen Wert von 1 Prozent im nächsten und 0,5 Prozent bis zum Jahr 2022 an.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) betonte bei einer Pressekonferenz nach der Sitzung, dass Deutschland die europäischen Defizitvorgaben erfülle. "Wir halten die europäischen Regeln ein und erfüllen auch die Defizitvorgaben, die sich für die Zukunft ergeben." Der Finanzminister kam mit seinen Kollegen aus den Ländern im Finanzministerium zusammen, um über die Stabilität der Finanzen in Bund und Ländern zu beraten.

Bei der Veranstaltung werden vor dem Hintergrund des Fiskalpakts stets auch die Sanierungsfortschritte in den Bundesländern überprüft. "Beim Bund und bei allen Ländern mit Ausnahme Bremens und des Saarlands zeigen die Ergebnisse keine Hinweise auf eine Haushaltsnotlage", betonte das Gremium. Die beiden Länder befinden sich wegen ihrer Budgetprobleme bis einschließlich 2020 in einem Sanierungsverfahren. Der Stabilitätsrat stellte fest, dass sie "an ihrem Sanierungskurs festhalten", mahnte sie aber auch dazu, in ihren Bemühungen nicht nachzulassen.

December 06, 2018

