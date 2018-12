Linz (www.anleihencheck.de) - EUR/CZK (Tschechische Krone) befindet sich seit September 2018 in einem Aufwärtstrend - das bedeutet, die Tschechische Krone ist sukzessive schwächer geworden. Und das, obwohl die Notenbank - ganz im Gegensatz zur europäischen Zentralbank - die Zinsen anhebt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...