Hannover (www.anleihencheck.de) - Derzeit dominiert die Finanzmärkte eine "Risk-off"-Stimmung und so notiert der iTraxx Senior Financial Index in unmittelbarer Nähe der Jahreshöchststände, so Michaela Hessmert und Melanie Kiene, CIIA von der Nord LB.Zudem würden sich Emittenten seit Anfang Dezember mit Neuemissionen im Senior Unsecured Segment (Euro-Benchmarkformat) zurückhalten. Ende November hingegen hätten verschiedene Emittenten sowohl Floater als auch als Fix-Kupon Bonds am Primärmarkt platziert. Thematisch würden die Märkte u.a. weiterhin der Brexit - mit Fokus auf die Abstimmung im britischen Parlament in der kommenden Woche - und der italienische Haushalt bewegen. Vor dem Hintergrund des nahenden Jahresendes bleibe das Emissionsfenster maximal bis Ende nächster Woche geöffnet. Die Analysten der Nord LB würden mit einem starken Primärmarktauftakt im Januar rechnen. ...

