Das vielfältige Programm zum Jubiläum des Gelblabels - darunter weltweite Gala- und Yellow-Lounge-Konzerte - erreicht über 10.000 Konzertbesucher, 1,8 Millionen Zuschauer der Live-Streams und eine halbe Milliarde Online-Kontakte



Am 6. Dezember 1898 wurde Deutsche Grammophon gegründet. Sein nunmehr 120-jähriges Jubiläum begeht das international älteste und renommierteste Klassiklabel mit einem aufwendig kuratierten globalen Programm, darunter DG120-Livekonzerte, Clubnächte, Sondereditionen und vieles mehr. Die beispiellose Agenda von DG120 adressiert mit ihren herausragenden Aufführungen und Veröffentlichungen die Klassikliebhaber in aller Welt, aber wendet sich durch neue Formate gerade auch an ein junges Publikum, insbesondere in Asien. Mit Stolz verweist Deutsche Grammophon auf ein außergewöhnliches Vermächtnis und seine heutige Relevanz. Die Intrada zu den Feierlichkeiten fand sowohl in den Medien als auch bei den Hörern ein bemerkenswert großes Echo.



Schon am gestrigen Abend, dem 5. Dezember, begann die Geburtstagsfeier mit dem DG120 - The Tokyo Concert in Tokios legendärer Suntory Hall in Anwesenheit der japanischen Kaiserfamilie. Anne-Sophie Mutter und Seiji Ozawa führten Werke von Bach, Beethoven, Saint-Saëns und Tschaikowsky auf, zusammen mit Diego Matheuz und dem Saito Kinen Orchestra.



Heute steht Seong-Jin Cho in Korea auf der Bühne. Zur Feier des Geburtstags spielt der 24-jährige Pianist als Höhepunkt des DG120 - The Seoul Anniversary Concert Mozarts Klavierkonzert in d-Moll KV 466 mit dem Seoul Philharmonic Orchestra und Lionel Bringuier im Seoul Arts Center. Anne-Sophie Mutter tritt dort morgen auf, am 7. Dezember, und eröffnet das Programm des Abends mit Bruchs unvergänglichem Violinkonzert Nr. 1.



Die Feierlichkeiten erstrecken sich noch weit ins Jahr 2019. Kommende Höhepunkte sind DG120 - The Hamburg Concert mit Hélène Grimaud, dem Gewandhausorchester Leipzig und Andris Nelsons am 19. Januar 2019, DG120 - The Hanover Concert mit den Wiener Philharmonikern und Nelsons am 9. April und DG120 - The London Concert in der Royal Albert Hall mit den DG-Künstlern Peter Gregson und Víkingur Ólafsson am 1. Mai.



Mit einem spektakulären Galakonzert in Pekings Verbotener Stadt hatte die Deutsche Grammophon ihr Jubiläum im Oktober eingeläutet, es war die erste Klassikveranstaltung an diesem Ort seit 20 Jahren. Im November folgte ein Fest in Berlin, wo die Deutsche Grammophon Gesellschaft heute ihren Sitz hat. Lang Lang und Anne-Sophie Mutter waren die Stars von DG120 - The Berlin Concert in der Berliner Philharmonie. Die Violinistin spielte die Uraufführung einer neuen Fassung von Across the Stars, das ihr der Komponist John Williams gewidmet hat.



Mit den ersten klassischen Clubabenden der Yellow Lounge in Ostasien wandte sich das Gelblabel außerdem an junge Hörer der Region. Bei den Veranstaltungen in Tokio, Peking, Seoul und Schanghai spielten die DG-Künstler Avi Avital, Peter Gregson, Daniel Hope, Mischa Maisky, Alice Sara Ott, Andreas Ottensamer, Yuja Wang und Esther Yoo. Im Rahmen von DG120 sind in Partnerschaft mit der Volkswagen AG weitere Yellow-Lounge-Abende in asiatischen Metropolen geplant.



Alle Veranstaltungen erreichten durch TV-Übertragungen, aber auch durch digitale Medien ein großes Publikum. Das Konzert in der Verbotenen Stadt und die Berlin-Gala werden in mehr als 50 Ländern ausgestrahlt und voraussichtlich von mehr als 30 Millionen Zuschauern gesehen. Die sieben Live-Streams von DG120-Veranstaltungen erreichten bislang online 1,8 Millionen Menschen.



Der Live-Stream der DG120-Peking-Gala fand international über 200.000 Zuschauer, weitere insgesamt 6,3 Millionen konnten bzw. können das Ereignis rund um die Welt im Fernsehen erleben. Die Veranstaltung in der Verbotenen Stadt verzeichnete 130 Millionen Besuche in den sozialen Medien. Und der Live-Stream der ersten Yellow Lounge in Peking zog in nur zwei Stunden allein fast 426.000 Zuschauer an.



Aufgrund der bemerkenswerten Resonanz auf allen digitalen Kanälen bringt Deutsche Grammophon ab heute einen Podcast auf allen gängigen Portalen heraus, darunter Apple Music, Deezer und Spotify: Holger Wemhoff führt unter dem Motto »Lass uns über Klassik reden« Gespräche mit Künstlern des Labels und eröffnet einen Blick hinter die Kulissen ihrer Arbeit.



Ein weiterer Glanzpunkt von DG120 ist The Shellac Project, ein faszinierendes Unterfangen in Partnerschaft mit Google Arts & Culture. Historische Schätze aus dem Archiv der Deutschen Grammophon werden sorgfältig restauriert und veröffentlicht. In der Reihe sind bisher 156 Stücke erschienen, bis zum Ende des Jubiläumsjahrs werden es 400 sein. Sie sind verfügbar über die eigenen Kanäle des Gelblabels sowie auf Partnerplattformen wie Google Play Music, YouTube Music, Spotify, Apple Music und Amazon Music. Höhepunkte des Schellack-Projektes wurden in diesem Herbst außerdem auf LP veröffentlicht.



Innovatives Denken stand am Beginn der Deutschen Grammophon vor genau 120 Jahren. Damals gründete Emil Berliner, der aus Deutschland gebürtige amerikanische Erfinder des Grammophons, die Firma. Sie wurde bald zum Inbegriff des Besten der Klassik. Die erstaunliche Geschichte der Firma wird in dem Buch State of the Art zum Leben erweckt, einer reich bebilderten Edition, die in überarbeiteter und erweiterter Ausgabe am 7. Dezember 2018 erscheint.



DG120 Highlights 2018



- DG120 - The Beijing Gala in der Verbotenen Stadt, mit Daniil Trifonov, Mari Samuelsen, Aida Garifullina, Toby Spence, Ludovic Tézier, Wiener Singakademie, Shanghai Spring Children's Choir, Shanghai Symphony Orchestra und Long Yu (10. Oktober)



- DG120 - The Berlin Gala, mit Anne-Sophie Mutter, Lang Lang, Staatskapelle Berlin und Manfred Honeck (6. November) - Max Richter spielt Max Richter, mit dem Hong Kong Philharmonic Orchestra, Mari Samuelsen, Grace Davidson und Robert Ziegler (30. November & 1. Dezember) - DG120 - The Seoul Anniversary Concerts, mit Anne-Sophie Mutter, Seong-Jin Cho, Seoul Philharmonic Orchestra und Lionel Bringuier (6. & 7. Dezember) - DG120 - The Tokyo Concert, mit Anne-Sophie Mutter, Seiji Ozawa, Diego Matheuz und Saito Kinen Orchestra - Yellow Lounge in Tokio, Peking, Seoul und Schanghai



Kommende Veranstaltungen 2019



- DG120 - The Hamburg Concert, mit Hélène Grimaud, Gewandhausorchester Leipzig und Andris Nelsons (19. Januar 2019)



- DG120 - The Hanover Concert, mit den Wiener Philharmonikern und Andris Nelsons (9. April)



- DG120 - The London Concert in der Royal Albert Hall (1. Mai), einschließlich Bach Evolution mit Clark, Peter Gregson und Víkingur Ólafsson.



- Yellow Lounge in Hongkong, Tokio und Wolfsburg



Weiteres dazu: https://dg120.info/ http://m.klassikakzente.de/dg-120/home



