Das Ölkartell OPEC hat sich auf seinem Treffen in Wien laut der saudi-arabischen Regierung noch nicht auf eine Förderkürzung einigen können. Er hoffe darauf, dass bis zum Freitagabend etwas zustande komme, sagte Energieminister Chalid al-Falih am Donnerstag. Es sei wichtig, auch Förderstaaten außerhalb der OPEC an Bord ...

Den vollständigen Artikel lesen ...