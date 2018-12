(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Die Partnerschaft zwischen eTermin und Klick-Tipp schafft einen einzigartigen Mehrwert. Bei der Online Terminbuchung werden den Kunden Merkmale - sogenannte Tags - zugeordnet. Ein wichtiges Hilfsinstrument um Kundengruppen zielgenau anzusprechen.

Wallisellen 05.12.2018 22:00

Robert Zeh, Geschäftsführer von eTermin, und Mario Wolosz, Geschäftsführer von Klick-Tipp, verbindet eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Bereits im Jahr 2015 wurde eine Schnittstelle zwischen den beiden Online-Tools geschaffen. Das passierte nicht nur zur Freude der beiden Geschäftsführer, sondern auch zu jener der bestehenden eTermin Kunden. Denn mit der Einbindung von Klick-Tipp profitieren deren Patienten bzw. Kunden von Informationen, die individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Die Idee dahinter ist einfach. eTermin Kunden können ihre Patienten und Kunden mittels Klick-Tipp in sogenannte Tags clustern. Dabei handelt es sich um Schlagwörter mit denen Kunden charakterisiert werden. Bei der Online Terminbuchung einer Dienstleistung werden die Tags entsprechend an Klick-Tipp übertragen, woraufhin vorbereitete und automatisierte E-Mail Marketingkampagnen gestartet werden können. Dies funktioniert nicht nur bei der Terminbuchung. Auch bei Stornierung kann eine gewünschte Kampagne mit zielgruppenrelevanten Inhalten ausgelöst werden. Und das Beste daran? Händisch angelegte E-Mail Verteiler oder unübersichtliche E-Mail-Listen gehören der Vergangenheit an. Zielgruppen relevante Informationen zukommen zu lassen, war noch nie so einfach.

Ein gutes Beispiel dafür gibt Robert Zeh, Geschäftsführer von eTermin: "Nehmen wir beispielsweise ein Kosmetikstudio zur Hand. Eine Patientin bucht über eTermin eine Behandlung. Bei der Kundin handelt es sich um eine junge Frau die eine Gesichtsbehandlung sowie eine Maniküre buchen möchte. Klick-Tipp bündelt die Merkmale der Terminbuchung sowie der Kundin und kategorisiert diese in unterschiedliche Tags. Das können z.B. sein "Buchung getätigt", "weiblich", "Gesichtsbehandlung" und "Maniküre". Aufgrund dieser Informationen kann die Kosmetikerin alle ihre Kunden, welche in die Gruppe "Maniküre" fallen, beispielsweise über eine Handpflegecreme informieren oder eine neue Nagellackserie vorstellen. Informationen gelangen somit passgenau zu jenen Personen die sie auch wirklich benötigen und die für sie relevant sind. Zielgruppen gerichtetes Marketing war noch nie so einfach."

Mario Wolosz, Geschäftsführer von Klick-Tipp, ist sich seiner Partnerschaft mit eTermin ganz sicher: "Unsere Empfehlung für all unsere Certified Klick-Tipp Kunden ist ganz klar: für die Online Terminbuchung gibt es nur ein Tool - und zwar eTermin. Dank der Tag Bildung von Klick-Tipp profitieren die eTermin Kunden bereits während der Terminbuchung ihrer Kunden, denn wichtige Informationen werden rasch gebündelt und können für weiterführende Interaktionen mit der Zielgruppe genutzt werden."

Besonders stolz auf die erfolgreiche und langjährige Partnerschaft ist auch Robert Zeh. "Unsere Bestandskunden wissen dieses Zusatzservice sehr zu schätzen und nutzen es regelmäßig. Wir sind stolz darauf, dass sie mit eTermin mittlerweile ein Fullservice-Package erhalten." Selbstverständlich arbeiten sowohl eTermin als auch Klipp-Tipp DSGVO konform und setzen somit einen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung von Klein- und Mittelunternehmen.

