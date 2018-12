Unterföhring (ots) -



- Innerhalb der ersten zehn Tage erreichte "Das Boot" netto insgesamt 1,13 Mio. Seher im TV* und erzielte weitere 1,89 Mio. Abrufe über die non-linearen Verbreitungswege von Sky** - Sky, Bavaria Fiction und Sonar Entertainment kündigen zweite Staffel an - "Das Boot": Immer freitags in Doppelfolgen auf Sky 1 und bereits jetzt auf Abruf das komplette Box Set mit allen acht Folgen über Sky Ticket, Sky Go und on Demand



Die Event-Serie "Das Boot" begeistert binnen weniger Tage ein Millionenpublikum auf Sky. Innerhalb der ersten zehn Tage erreichte "Das Boot" netto insgesamt 1,13 Mio. Seher im TV* und erzielte weitere 1,89 Mio. Abrufe über die non-linearen Verbreitungswege von Sky**. Nun haben Bavaria Fiction, Sonar Entertainment und Sky die Fortsetzung der Serie beschlossen. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Sky Original Production werden voraussichtlich im kommenden Jahr beginnen.



"Das Boot" läuft seit 23. November immer freitags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen für alle Sky Kunden auf Sky 1 HD. Für das perfekte Binge-Erlebnis stehen im Entertainment-Paket alle acht Episoden der Sky Serie auf Abruf über Sky Go und On Demand bereit. Für kurzentschlossene, alte und neue Boot-Fans gibt es das gesamte "Das Boot" Box Set mit dem monatlich kündbaren Online-Streaming-Service Sky Ticket.



Marcus Ammon, Senior Vice President Sky Original Production: "Wir sind sehr stolz, dass 'Das Boot' bei unseren Zuschauern auf eine so große Resonanz trifft. Wir waren von Anfang an überzeugt, gemeinsam mit unseren Partnern etwas ganz Außergewöhnliches kreieren zu können, das mit einer vielschichtigen und doch unterhaltsamen Story sowie einem herausragenden Cast besticht. Nun freuen wir uns auf die Arbeit an einer zweiten Staffel."



Moritz Polter, Executive Producer International TV Series und Oliver Vogel, Chief Creative Officer, Bavaria Fiction: "Als Produzenten stehen wir in der Verantwortung, gesellschaftlich relevante Themen aufzugreifen. 'Das Boot' verkörpert die Sinnlosigkeit von Krieg. Unsere Figuren sollen das Grauen des Krieges zur See und an Land greifbar machen und damit auch neue Zuschauergenerationen erreichen. Gerade in der heutigen Zeit dürfen wir die Vergangenheit nicht aus den Augen verlieren, damit wir den Frieden in Europa wieder wertschätzen und nicht als gegeben voraussetzen. Wir danken unseren Partnern Sky und Sonar Entertainment für ihr Vertrauen in uns und freuen uns, nun eine zweite Staffel von 'Das Boot' zu produzieren."



"Die überwältigende Resonanz und die positive Reaktion des Publikums auf die erste Staffel von 'Das Boot' sind überaus erfreulich", sagt Jenna Santoianni, Executive Vice President, Television Series, Sonar Entertainment. "Unsere Partnerschaft mit Bavaria Fiction und Sky Deutschland hat eine außergewöhnliche internationale kreative Zusammenarbeit hervorgebracht, die mit Leichtigkeit Grenzen überschritten hat. Wir freuen uns diese herausragende Geschichte mit einer zweiten Staffel weiter zu erzählen."



Über "Das Boot":



Die Geschichte der neuen Event-Serie "Das Boot" beginnt im Herbst 1942, zu einer Zeit in der die U-Boot-Kriegsführung während des Zweiten Weltkrieges immer brutaler wird. Die U-612 im besetzten Frankreich ist bereit für ihre Jungfernfahrt. Unter ihnen befindet sich auch der neue Kaleu des U-Bootes, Klaus Hoffmann (Rick Okon). Schnell hat die 40-köpfige Besatzung mit den beengten und klaustrophobischen Bedingungen unter Wasser zu kämpfen. Sie werden körperlich und mental an ihre Grenzen getrieben. Schließlich beginnen zwischenmenschliche Spannungen die Moral und Loyalität an Bord auf eine harte Probe zu stellen.



Währenddessen gerät die Welt von Simone Strasser (Vicky Krieps) in der Hafenstadt La Rochelle außer Kontrolle. Simone ist hin- und hergerissen zwischen ihrem Zugehörigkeitsgefühl gegenüber Deutschland, der Résistance und einer gefährlichen, verbotenen Liebe. Dabei lernt sie mehr über sich selbst als jemals zuvor und begibt sich in Lebensgefahr.



Die Sky Original Production "Das Boot", eine Koproduktion von Bavaria Fiction, Sky Deutschland und Sonar Entertainment wurde bereits in mehr als 100 Länder verkauft. So wird "Das Boot" unter anderem auf Hulu in den USA, Starzplay (Frankreich und Lateinamerika), AMC (Spanien und Portugal), VRT (Belgien), NRK (Norwegen), SVT (Schweden), Czech TV (Tschechische Republik), Epic Drama (Zentral- und Osteuropa), MNET (Südafrika), SBS (Australien), TVNZ (Neuseeland) zu sehen sein. International wird die Serie von Koproduktionspartner Sonar Entertainment vertrieben.



Facts "Das Boot":



Originaltitel: "Das Boot", Dramaserie, D/USA 2018, 8 Episoden à ca. 60 Min., Regie: Andreas Prochaska. Head-Autoren und Kreative: Tony Saint, Johannes W. Betz. Produzenten: Moritz Polter, Oliver Vogel, Jan S. Kaiser für Bavaria Fiction; Marcus Ammon und Frank Jastfelder für Sky Deutschland; Jenna Santoianni für Sonar Entertainment. Darsteller: Rick Okon, August Wittgenstein, Franz Dinda, Leonard Scheicher, Vicky Krieps, Lizzy Caplan, Tom Wlaschiha, Vincent Kartheiser, James D'Arcy, Thierry Frémont, Rainer Bock, Robert Stadlober, Stefan Konarske. "Das Boot" wurde produziert von Bavaria Fiction, Sky Deutschland und Sonar Entertainment.



Sendetermine von "Das Boot":



Immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolge auf Sky 1 HD sowie auf Abruf auf Sky Go und on Demand für alle Sky Kunden. Wiederholungen zudem u.a. montags ab 20.15 Uhr auf Sky Cinema HD und donnerstags ab 21.15 Uhr auf Sky Atlantic HD. Im Sky Entertainment Paket auf Abruf alle acht Episoden der ersten Staffel über Sky Go und on Demand. Auf Sky Ticket alle Folgen sofort auf Abruf.



"Das Boot"-Special u.a. auf sky.de:



Auf sky.de/dasboot führt - neben vielen weiteren Videos, Interviews und Hintergrundinformationen - ein virtueller Rundgang durch die U-612: Mit 360 Grad Ansicht geht es durch alle Räume des Original U-Boots, in dem die Dreharbeiten zur Serie stattgefunden haben. Es gibt zahlreiche Infopoints und Video-Clips, in denen die User alles Wissenswerte über das U-Boot und die Dreharbeiten erfahren. Ab Freitagnachmittag ist zudem ein rund 20minütiges Making-of der Serie online, on Demand sowie auf Sky 1 HD zu sehen.



*Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.1, 23.11.2018-02.12.2018, Marktstandard: TV, Datenpaket 1966 vom 04.12.2018 Kumulierte Nettoreichweite, Seherkriterium: min. 60 Sekunden konsekutiv **Quelle: Sky, Unique Views.



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni 2018).



Über Bavaria Fiction:



Bavaria Fiction (ehem. Bavaria Fernsehproduktion) zählt zu den erfolgreichsten Produktionsfirmen Europas. Die Tochterfirma von Bavaria Film und ZDF Enterprises wird von den Geschäftsführern Jan S. Kaiser und Manfred Haus-Pflüger sowie Chief Creative Officer Oliver Vogel geleitet. Mit rund 17.000 Sendeminuten und Sendungen wie "Sturm der Liebe", "Die Rosenheim-Cops", "SOKO Stuttgart", "Inga Lindström" und "Dr. Klein" erreicht die Bavaria Fiction jede Woche Millionen von Zuschauern allein in Deutschland. Neben täglichen und wöchentlichen Serien, Reihen wie den Tatort-Formaten und zahlreichen Fernsehfilmen steht die Bavaria Fiction für aufwändiges Eventfernsehen wie die Mehrteiler "Bella Germania" und "Brecht" sowie für internationale Koproduktionen wie beispielsweise die High-End-Serie "Das Boot".



Über Sonar Entertainment:



Sonar Entertainment ist ein führendes unabhängiges Entertainment-Studio, das Inhalte für ein globales Publikum entwickelt, produziert, finanziert und vertreibt. Wir bieten eine einzigartige Plattform für kreatives Talent dank eines Full-Service-Studios und einer globalen Vertriebsgesellschaft. Unsere finanzielle Stärke und Unabhängigkeit gibt uns die Freiheit, Entwicklungen und Produktionen auf globaler Ebene zu finanzieren und mit den innovativsten Geschichtenerzählern der Branche zusammenzuarbeiten. Zu Sonar Entertainments Premium-Serien, die momentan ausgestrahlt, produziert oder entwickelt werden, gehören die zweite Staffel von "Mr. Mercedes" (AT & T AUDIENCE Network für DIRECTV und AT & T U-verse ), die basierend auf Stephen Kings Roman von David E. Kelley geschrieben wurde; die zweite Staffel von "The Son" mit Pierce Brosnan für AMC; und die achtteilige Serie Das Boot, die von dem gefeierten Film inspiriert wurde, für Sky. Sonar Entertainment vertreibt auch außerhalb Großbritanniens die von Ridley Scott für FX und BBC One produzierte Serie "Taboo" mit Tom Hardy. Zu Sonars Dokumentationen und Lifestyle-Serien zählen unter anderem "Texas Metal" für Discovery und "Foods Greatest Hits" für Scripps; im Bereich der Kinder- und Familienserien gehören "Counterfeit Cat", das auf Disney XD in den USA, auf Teletoon in Canada, Hulu und weiteren 200 Ländern weltweit ausgestrahlt wird sowie Disneys "Go Away, Unicorn!" zu Sonars Portfolio. Darüber hinaus vertreibt Sonar Entertainment über 1.000 Titel mit preisgekrönten Programmen von RHI Entertainment, Hallmark Entertainment und Tricon Films & Television.



