Der Teil 500 der DIN VDE 0100 beschreibt und regelt die Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel mit dem Schwerpunkt Schalt- und Steuergeräte sowie deren Ausführung. Im Teil 530 der am 1.6.2018 veröffentlichten Neuauflage der Norm gab es eine ganze Reihe von Änderungen hinsichtlich der »Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel - Schalt- und Steuergeräte«. Die wichtigsten sind im Folgenden zusammengefasst.

Aufteilung der Stromkreise auf mehrere RCD

Die aktualisierte Normenfassung empfiehlt in Abschnitt 531.3.6, Stromkreise über mehrere RCD abzusichern. Dies erhöht die Anlagenverfügbarkeit und vereinfacht die Bestimmung der RCD-Typen nach Art der Last. Weiterhin fordert die Norm die Aufteilung eines Verteilerstromkreises auf mindestens zwei RCDs zum Schutz der Abgangsstromkreise, wenn ein Fehlerstromschutz =?30?mA (also Personenschutz) gefordert ist. Nicht zulässig ist, dass eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung alle Endstromkreise abschalten kann, die von einem gemeinsamen Verteilungsstromkreis versorgt werden.

Ergänzend hierzu sind die Vorgaben der DIN 18015 zur Sicherheit durch selektive Abschaltung zu beachten: Um Totalausfälle der elektrischen Versorgung auszuschließen, verlangt die DIN 18015, Teil 2 im Sinne einer hohen Anlagenverfügbarkeit, die Zuordnung von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen zu den Stromkreisen so vorzunehmen, dass das Abschalten eines Fehlerstrom-Schutzschalters nicht zum Ausfall aller Stromkreise führt.

Reduzierung der maximal zulässigen Ableitströme

Der Wert für unerwünschtes Abschalten durch betriebsbedingte Ableitströme wurde in Teil 531.3.2 der Norm vom 0,4-Fachen auf das 0,3-Fache des Bemessungsfehlerstroms reduziert. Dem liegt zugrunde, dass die DIN VDE 0701-0702 den maximalen betriebsbedingten Ableitstrom auf 3,5mA pro elektrisches Betriebsmittel begrenzt. Geht man von diesem maximalen Ableitstrom aus, dürfen deutlich weniger Verbraucher an einer RCD installiert werden, um die Summe der Ableitströme gegen Erde zu begrenzen und unerwünschtes Abschalten zu vermeiden.

Beispiel: Eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennfehlerstrom von 30?mA entspricht einem maximal zulässigen Fehlerstrom von 30?mA · 0,3 = 9?mA. Da jedes Gerät der Schutzklasse I nach VDE 0701-0702 einen zulässigen Ableitstrom von 3,5?mA haben darf, bedeutet das für die Praxis, dass maximal RCD-Gruppen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...