A.o. UIAG-HV 28.11.18 Teil 5 und Ende. Nach kurzem Tumult, Durcheinanderreden, freute sich der ARV: "Jetzt steht er auf." Der Aktionär: "Ich habe nie gesagt, dass ich 25.000 haben will! Bei allem Respekt, da müssen Sie mich verwechseln!" Es ging hier alles so schnell, die interessantesten Aussagen kann ich nicht mehr entziffern bzw. kann ich zwar entziffern, weiss aber nicht mehr, wer die jeweilige Aussage getätigt hat, das ist mir jetzt zu heikel. Leider war ja auch der unbeteiligte Mitschreiber bereits etwas erregt. Bei allen Unstimmigkeiten geht es auf anderen Hauptversammlungen ja nicht so zu, diese HV war für mich schon recht außergewöhnlich. Neumann fuhr mit seiner Sachlichkeit jäh in diese Diskussion und redete über Kautex, und dass wir ...

