Berlin (ots) - 6. Dezember 2018 - Welche Menschen werden im nächsten Jahr mit ihren Ideen, Projekten und Startups Beeindruckendes leisten und Neues hervorbringen? Dieser Frage ist das Business-/Lifestyle-Magazin 'Business Punk' (Ausgabe 06/2018) wieder nachgegangen und hat zum zweiten Mal 100 inspirierende Frauen und Männer aus zehn Bereichen ausgewählt, die mit ihren Projekten das Potenzial zum Durchstarten haben.



Im Segment Media & Entertainment zählen zur "Business Punk-Watchlist 2019":



- Maria Lorenz mit ihrem Podcast-Team Pool Artists - Eun-Kyung Park mit der senderunabhängigen Streaming-Plattform bei Pro Sieben Sat1 - Matze Hilscher mit seinem digitalen Stadtmagazin Mitvergnügen - Gregor Landwehr mit Contentflow, einer HD-Livestreaming-Software - Sebastian Esser mit seinem Startup Steady - Thomas Rafelsberger mit seinem E-Sports-Online-Shop OWN3D.TV - Markus Schwarzer mit der App Groovecat - Madeleine Alizadeh mit ihrem Label Dariadaria - Daniel Höly mit seinem Nischen-Magazin Shift - Christian Paritz mit der Online-Game-Entwicklung Mymudo



Redaktionsleiter Christian Cohrs sieht in der Watchlist keines der klassischen Rankings: "Es ist unsere ganz persönliche 'Business Punk'-Liste von Menschen, die 2019 mehr in die Optik rücken werden, weil sie in ihrer Branche oder ihrem Verantwortungsbereich Großes schaffen können." Für die "Watchlist 2019" wurden je zehn Persönlichkeiten pro Bereich definiert. Die Bereiche sind: Media & Entertainment, Health & Science, Retail & Sales, Finance & Insurance, Social & Policy, Tech & Engineering, Recruiting & Education, Mobility & Property, Marketing & Communication sowie Food & Lifestyle. Grundlage der "Business Punk-Watchlist" sind intensive Diskussionen in der Redaktion, Expertentipps und Hinweise aus dem bundesweiten Netzwerk.



