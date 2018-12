Die Tarifparteien bei der Deutschen Bahn haben am Donnerstag ihre Verhandlungen wieder aufgenommen. In Hannover kamen zunächst die Delegationen der Lokführergewerkschaft GDL und der Bahn zusammen. Am Nachmittag wollten sich dann die Arbeitgeber in einem rund einen Kilometer entfernten Hotel mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) treffen.

In den Tarifverhandlungen geht es um Einkommen und Arbeitsbedingungen von rund 160 000 Beschäftigten. Beide Gewerkschaften fordern 7,5 Prozent mehr Geld. Dazu und zu einem Paket weiterer Forderungen wollte das bundeseigene Unternehmen in dieser Runde ein umfassendes Angebot vorlegen.

Bahn-Personalvorstand Martin Seiler sagte zum Auftakt: "Wir haben noch einige Kernthemen offen, beispielsweise die Lohnprozente und auch die Frage der Laufzeit." Am Ende komme es darauf an, ein Gesamtpaket zu schnüren. Rund 100 EVG-Mitglieder unterstützten mit einer Kundgebung am Verhandlungsort die Forderungen ihrer Gewerkschaft. Dazu gehört ein Wahlrecht, bei der nächsten Lohnerhöhung diese in mehr Urlaub oder eine kürzere Arbeitszeit umwandeln zu können./brd/DP/stw

AXC0134 2018-12-06/13:25