Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Katerstimmung am Nikolaus-Tag: An den europäischen Märkten geht es am Donnerstag deutlich abwärts. Der DAX verliert am Mittag 2,5 Prozent auf 10.916 Punkte, das ist der tiefste Stand seit Dezember 2016. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 2,3 Prozent auf 3.078 Punkte nach. Der Anleihenmarkt profitiert von seinem Ruf als sicherer Hafen, dort steigen die Kurse. Die deutsche Zehnjahresrendite liegt mit knapp 0,25 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit April 2017.

Ein Belastungsfaktor ist weiterhin der Handelsstreit zwischen den USA und China. Neu ist hier die Verhaftung von Meng Wanzhou, Finanzvorstand von Huawei und Tochter des Firmengründers des seit kurzem zweitgrößten Smartphone-Herstellers der Welt. "Die Chinesen werden diese Verhaftung als neue Provokation werten", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Auch andere Marktteilnehmer fürchten nun wieder eine Eskalation des Handelskonflikts.

Aber auch das weiterhin unsichere Brexit-Votum, der 2019er Haushalt von Italien und die massiven Proteste und Ausschreitungen in Frankreich halten die Anleger momentan davon zurück, ihr Geld an den Börsen in Europa zum Arbeiten zu bringen.

Daimler an der Spitze der DAX-Verlierer

Defensive Branchen profitieren, wie bereits am Vortag zu beobachten, von den aktuellen Umschichtungen. Diese Sektoren führen die Indexliste mit den geringsten Verlusten an. Sämtliche Branchen liegen aber im Minus. Die Stoxx-Subindizes der Versorger, Telekommunikationsunternehmen und der Nahrungsmittelhersteller geben um 1,2 Prozent nach. Der China-empfindliche Subindex der Rohstoffaktien und auch der Index der Technologiewerte fallen dagegen um bis zu 3,3 Prozent.

Im DAX verlieren Wirecard 4,5 Prozent, Infineon geben 4 Prozent ab. Die Aktie von Daimler fällt um 3,3 Prozent. Auch Covestro stehen mit einem Minus von 4,5 Prozent weit oben auf der Verliererseite, zusätzlich belastet von einer Abstufung der Aktie durch die UBS.

VW verlieren 2,4 Prozent. Damit können sie nicht vom Vorziehen der Renditeziele profitieren. Bis 2022 soll im Volumengeschäft eine operative Rendite von mindestens 6 Prozent erzielt werden, kündigte Arno Antlitz, Finanzvorstand der Kernmarke, an. Um dieses Ziel zu erreichen, soll die Produktivität in den Werken erhöht und die Materialkosten gesenkt werden.

Vonovia nach Zahlen fest

Die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia notiert nach Neunmonatszahlen unverändert. Die Zahlen liegen zwar etwas unter den Erwartungen, wie ein Händler meint. Andererseits liege der Ausblick eher über den Prognosen, das stütze die Stimmung für den Immobilientitel.

SGL Carbon kommen um 15 Prozent zurück. Die Ankündigung weiterer Investitionen verschiebt das Rendite-Ziel des Unternehmens nach hinten. Das drückt auf den Kurs.

DAX-Familie rotiert in M- und SDAX

Carl Zeiss Meditec werden am Abend des 21. Dezember in den MDAX aufsteigen. In den SDAX absteigen müssen dafür die Aktien von CTS Eventim, wie die Börse am Vorabend mitteilte. In den SDAX kommen auch Knorr-Bremse und Varta. Bei Knorr-Bremse wird die SDAX-Mitgliedschaft lediglich als Intermezzo gesehen, bevor die Aktien des Börsenneulings voraussichtlich im März in den MDAX kommen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.078,36 -2,28 -71,91 -12,15 Stoxx-50 2.837,56 -2,13 -61,84 -10,71 DAX 10.915,96 -2,54 -284,28 -15,50 MDAX 22.540,02 -2,74 -635,68 -13,97 TecDAX 2.508,13 -2,58 -66,53 -0,83 SDAX 10.043,13 -2,78 -287,29 -15,51 FTSE 6.750,24 -2,48 -171,60 -9,96 CAC 4.824,77 -2,42 -119,59 -9,18 Bund-Future 163,24 0,38 4,51 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:16 Mi, 18:01 % YTD EUR/USD 1,1338 -0,09% 1,1332 1,1350 -5,6% EUR/JPY 127,90 -0,39% 128,07 128,39 -5,5% EUR/CHF 1,1310 -0,08% 1,1304 1,1324 -3,4% EUR/GBP 0,8895 -0,18% 0,8913 0,8904 +0,1% USD/JPY 112,79 -0,32% 113,03 113,11 +0,1% GBP/USD 1,2747 +0,09% 1,2713 1,2747 -5,7% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,62 -0,61 0,00 Deutschland 10 J. 0,25 0,27 -0,18 USA 2 Jahre 2,76 2,82 0,87 USA 10 Jahre 2,89 2,96 0,48 Japan 2 Jahre -0,16 -0,14 -0,02 Japan 10 Jahre 0,05 0,06 0,00 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,65 52,89 -2,3% -1,24 -10,6% Brent/ICE 59,86 61,56 -2,8% -1,70 -5,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.236,53 1.237,33 -0,1% -0,79 -5,1% Silber (Spot) 14,38 14,51 -0,9% -0,13 -15,1% Platin (Spot) 791,05 801,00 -1,2% -9,95 -14,9% Kupfer-Future 2,72 2,77 -1,8% -0,05 -18,9% ===

