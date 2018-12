Zürich (ots) - Nach der erfolgreichen Durchführung der

Pilotprüfung vom 21. April 2018 wurde am 3. November die erste

Prüfung zum/r Zertifizierten Kommunikationsberater/-in unter der

Aufsicht der SAQ durchgeführt. Fünf Kandidat/-innen wurden von drei

Branchenexperten geprüft. Alle Kandidaten haben die Prüfung

bestanden. Insgesamt wurden dieses Jahr 15 Kommunikationsprofis durch

die SAQ zertifiziert. Die nächste Prüfung findet am 30. März 2019 in

Zürich statt. Die Prüfung wird zum ersten Mal in französischer

Sprache am 6. April 2019 in Lausanne durchgeführt.



Das von pr suisse eingeführte Personenzertifikat zur

Qualitätssicherung in der Kommunikationsbranche geht in eine weitere

Runde: Nach der erfolgreichen Durchführung der Prüfungen im April und

November 2018 hat pr suisse, der Nachfrage im Arbeitsmarkt folgend,

die nächsten Prüfungen in der Deutschschweiz wie auch der Romandie

ausgeschrieben. Zu jeder Prüfung werden maximal 20 Kandidat/-innen

zugelassen.



Das Zertifikat verleiht den Arbeitgebern eine solide

Bewertungsgrundlage nach klar etablierten Normen und den

Arbeitnehmern bzw. den Zertifizierten Kommunikationsberater/-innen

einen Expertenstatus in Strategie, Beratung und Führung. Dies

ungeachtet der absolvierten Aus- und Weiterbildungswege und basierend

auf der internationalen Norm SN EN ISO/IEC 17024. Das Zertifikat ist

national und international anerkannt, vergleichbar und geschützt.



Zulassungsunterlagen und Anmeldung zu den Prüfungen vom 30. März

in Zürich und 6. April 2019 in Lausanne können unter

personenzertifikat@prsuisse.ch eingereicht werden. Sämtliche

Informationen und Formulare stehen den Interessierten unter

www.prsuisse.ch/personenzertifikat zur Verfügung.



Das Personenzertifikat zusammengefasst:



Mit der Lancierung des ersten Kommunikations-Personenzertifikats

will pr suisse den Berufstand konsolidieren und fördern und das

qualitativ hohe Niveau der Kommunikationsberatung in privaten wie

öffentlichen Unternehmen und Organisationen ausweisen. Die

Zertifizierung wird unter Aufsicht der neutralen und unabhängigen

Zertifizierungsorganisation Swiss Association for Quality (SAQ)

durchgeführt, die von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS)

kontrolliert wird. Letztere ist dem Staatssekretariat für Wirtschaft

(SECO) unterstellt.



Originaltext: pr suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100017960

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100017960.rss2



Kontakt:

Suzanne Rouden, pr suisse, Mitglied des Zentralvorstandes:

personenzertifikat@prsuisse.ch

T +41 61 631 32 32.