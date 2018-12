Mladá Boleslav/Tel Aviv (ots) -



- SKODA ist stärkster europäischer Automobilhersteller am strategisch wichtigen Standort Israel - SKODA AUTO DigiLab ist mit Joint Venture am IT-Hotspot Tel Aviv vertreten - Rund 20.000 Auslieferungen in den ersten elf Monaten 2018; Marktanteil liegt bei 8,0 Prozent - RAPID und SUPERB waren 2017 Israels beliebteste Fahrzeuge in ihrem Segment - SKODA ist seit Anfang der 1990er Jahre fest in Israel etabliert



Die Stadt Tel Aviv gehört weltweit zu den bedeutendsten Hotspots für IT-Start-ups. Welcher Ort würde sich daher für die Weltpremiere des neuen SKODA SCALA besser eignen? Schließlich besticht das Kompaktmodell mit Top-Connectivity und macht dank der neuen mobilen Online-Dienste beim Infotainment einen großen Schritt nach vorne. Doch es gibt für den tschechischen Automobilhersteller zahlreiche weitere gute Gründe, die Weltpremiere des neuen Kompaktmodells SKODA SCALA am heutigen Donnerstag am Mittelmeer zu feiern. Über ihren Importeur Champion Motors ist die Marke stärkster europäischer Automobilhersteller in Israel, außerdem betreiben die beiden ein Joint Venture in Tel Aviv - das SKODA AUTO DigiLab Israel. Hier kooperiert SKODA mit innovativen Start-ups für Digitalisierung und Mobilitätsdienstleistungen.



Der Erfolg von SKODA in Israel hat eine lange Tradition: 1991 exportierte SKODA mit dem FAVORIT und dem FORMAN die ersten Modelle der tschechischen Traditionsmarke nach Israel. Bis heute hat SKODA dort mehr als 200.000 Fahrzeuge ausgeliefert und ist stärkster europäischer Automobilhersteller im Land. In den vergangenen zehn Jahren hat die Marke ihre Auslieferungen an Kunden nahezu vervierfacht, der Marktanteil hat sich seit 2011 von 4,1 Prozent auf 8,0 Prozent nahezu verdoppelt. Von Januar bis Ende November 2018 gingen über den Importeur Champion Motors rund 20.000 Fahrzeuge an israelische Kunden. Der Hersteller ist damit Nummer vier im israelischen Automarkt.



Die SKODA Modelle RAPID und SUPERB waren 2017 die beliebtesten Fahrzeuge in ihren jeweiligen Segmenten. Der OCTAVIA sicherte sich mit Platz zwei im Kompaktsegment ebenfalls eine Top-Position. Der SKODA KODIAQ wurde in Israel dieses Jahr außerdem zum Auto des Jahres in der Kategorie ,Große SUV' gewählt. Beim Antrieb bevorzugen israelische Kunden Benzinaggregate in Kombination mit Automatikgetrieben. Bis ein produziertes Fahrzeug Israel erreicht, dauert es rund einen Monat. Die Fahrzeuge werden per Schiff aus dem slowenischen Hafen Koper ins israelische Ashdod transportiert.



Das Flottengeschäft macht rund 50 Prozent des Gesamtabsatzes von SKODA AUTO in Israel aus. Neben zahlreichen Bankhäusern, Großhandels- und Telekommunikationsunternehmen vertrauen auch israelische Ministerien sowie weitere staatliche Behörden auf SKODA Fahrzeuge. Allein 2016 lieferte Importeur Champion Motors insgesamt rund 850 Fahrzeuge an Regierungsinstitutionen aus: mehr als 700 SKODA OCTAVIA sind bei verschiedenen Ministerien im Einsatz, mehr als 100 SKODA SUPERB wurden für leitende Funktionäre aus Polizei sowie diversen Ministerien in Dienst gestellt. Hinzu kamen rund 40 weitere SKODA SUPERB für Minister, Oberste Richter sowie Ministerialdirektoren. Landesorganisationen namhafter Global Player weisen zudem einen großen Fuhrpark mit Modellen der Marke auf.



Im Finanzsektor orderten die drei größten israelischen Flottenkunden insgesamt 1.200 Fahrzeuge von SKODA - das entspricht mehr als 40 Prozent des gesamten Dienstwagenaufkommens dieser drei Unternehmen. Darüber hinaus ist SKODA AUTO auch im israelischen Hightech-Sektor als Flottenpartner fest etabliert.



SKODA AUTO DigiLab ist mit Joint Venture im IT-Hotspot Israel vertreten



Das SKODA AUTO DigiLab und der israelische SKODA Importeur Champion Motors gründeten in 2017 ein Joint Venture in Tel Aviv. Ziel der Partnerschaft ist der ständige Austausch mit regionalen Akteuren der IT-Szene sowie Unternehmen und Hochschulen. Aktuell zählt Israel mehr als 6.000 Start-ups, rund 300 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen von multinationalen Unternehmen sowie hunderte Hightech-Unternehmen. Die Automobilindustrie in Israel ist ein wesentlicher Nutzer und Treiber dieser dynamischen Entwicklung. Mehr als 500 Start-ups und Forschungsgruppen in Israel befassen sich aktuell mit Automotive-Projekten - sechs Mal so viele wie noch im Jahr 2013.



