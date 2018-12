Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--DHL Global Forwarding, das Luft- und Seefrachtgeschäft der Deutschen Post, kooperiert mit der Schweizer SGS, um das Geschäft Flexitank-Service für Flüssigkeiten auszubauen. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten beide Unternehmen, wie die Deutsche Post mitteilte.

Durch die Kooperation soll DHLs globales Netzwerk an Flüssigtanks zu einem weltweit effizienten System für Flüssigkeitslogistik ausgebaut werden, sagte ein Sprecher. SGS bietet weltweit technische Dienstleistungen, Notfallmanagement- und Überwachungsdienste sowie Entsorgungslösungen für Flexitanks und hat ein schnell wachsendes Flexitank-Netzwerk in zahlreichen Ländern.

Zum Auftakt der Kooperation haben Pilotprojekte in acht Ländern gestartet - in den Beneluxländern, Spanien, Argentinien, Brasilien, Thailand und Malaysia. DHL Global Forwarding will sein bestehende Flexitank-Netzwerk bis zum Jahr 2020 auf 60 Länder ausweiten.

Flexitanks sind mehrschichtige Blasen, die ein Fassungsvermögen von 16.000 bis 24.000 Litern bieten und in einen standardmäßigen 20-Fuß-Seefrachtcontainer oder Kühlcontainer passen. Sie eignen sich für die sichere Beförderung eines breiten Spektrums von Flüssigkeiten - zum Beispiel Öle aus der Lebensmittelindustrie, Fruchtsäfte, Kraftstoffe und ungefährliche Industriechemikalien. Im Gegensatz zu ISO-Tankcontainern erfordern Flexitanks keine Rückfracht oder teure Reinigungsverfahren. Zudem nutzen sie den Frachtraum besser als Intermediate Bulk Contrainer (IBC-Behälter) aus.

