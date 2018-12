Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Osram auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das Interesse von Private-Equity-Firmen an dem Beleuchtungsspezialisten sei hoch und nach der ersten Gewinnwarnung im April eher noch gewachsen, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Medienberichte zu einer möglichen Übernahme seien daher nicht überraschend gewesen./mf/gl Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2018-12-06/13:45

ISIN: DE000LED4000