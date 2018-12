Die Kryptowährung Bitcoin hat sich weiter nach unten orientiert und ist nun nur noch einen Bruchteil dessen wert, was sie mal erreicht hatte. Nur zur Erinnerung: der Bitcoin-Kurs ist im Jahr 2017 auf unglaubliche 19.000 USD gestiegen. Die 20.000-USD-Marke konnte dann aber nicht mehr geknackt werden. Seit dem Abflachen des Hypes haben mehrere Krypto-Unternehmen deutlich an Wert verloren. Der Bitcoin bewegt sich aktuell in Richtung 200-Wochenlinie.

