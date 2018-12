Santa Monica, USA (ots) -



Babbani ed esseri umani magici potranno mettere alla prova le loro abilità nei negozi Toys "R" Us che partecipano all'iniziativa grazie alle nuove bacchette magiche da allenamento di Jakks Pacific!



Questo quadrimestre potrai vivere in prima persona il fascino unico del lanciare incantesimi con le bacchette magiche da allenamento di Harry Potter, ciascuna dotata di effetti luminosi che indicano se hai eseguito correttamente il tuo incantesimo!



Impara a lanciare 11 dei più famosi incantesimi di Harry Potter con lo speciale maestro di magia del negozio! Ogni bacchetta magica da allenamento di Hermione, Silente, Harry, Ron e Lord Voldemort possiede un sensore di movimento in grado di valutare la tua tecnica ed emette luci e suoni per aggiungere un tocco di magia a ogni incantesimo.



Non perdere l'occasione: vieni a imparare alcuni dei celebri incantesimi del mondo magico contenuti nel manuale delle bacchette da allenamento, tra cui Locomotor, Incendio, Ventus, Tarantallegra, Meteofattura, Revelio, Finite Incantatem, Arresto Momentum e Wingardium Leviosa!



Tutti coloro che parteciperanno all'evento nel corso della giornata riceveranno un certificato di allenamento magico personalizzato da portare a casa.*



*I certificati verranno emessi in base all'ordine di arrivo e saranno soggetti a disponibilità.



All'iniziativa parteciperanno i seguenti negozi:



Mandadori Store:



Data Location (negozio)



7 Dicembre Casalecchio di reno



8 Dicembre Casalecchio di reno



14 Dicembre ROMANINA



15 Dicembre ROMANINA



7 Dicembre VIMERCATE



8 Dicembre VIMERCATE



14 Dicembre MILANO MARGHERA



15 Dicembre MILANO MARGHERA



Contatto: Philipp Düllmann Jakks Pacific Press Office, MSM.digital Communications pdu@msm.digital