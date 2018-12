Zürich - Für die Investment-Analysten der Grossbank UBS dürfte 2019 ein Zwischenjahr werden. Anlegerinnen und Anleger sollten sich entsprechend auf mehr Volatilität einstellen. Generell müssten Investitionsentscheide in einem schwierigen Umfeld getroffen werden.

Gemäss den Prognosen der Grossbank dürfte sich das globale Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr verlangsamen, mit 3,6 Prozent (nach 3,8% dieses Jahr) aber weiterhin über dem inflationsfreien Trendwachstum von 3,5 Prozent zu liegen kommen. In einem Umfeld, in dem die Notenbanken weiterhin ihre Politik normalisieren, sollten die Unternehmensgewinne zudem weiter steigen, allerdings deutlich weniger stark als in den beiden Jahren davor.

"Eine Rezession im kommenden Jahr ist jedenfalls nach wie vor unwahrscheinlich", meinte Andreas Koester, Head Global Asset Allocation, an einer Medienveranstaltung am Donnerstag in Zürich. "Entsprechend raten wir Anlegern, investiert zu bleiben." Wenn es eine Rezession in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...