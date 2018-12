München (ots) - Moderation: Tina Hassel Im Interview: Neu gewählte/r CDU-Vorsitzende/r



Zeitenwende für die CDU: Nach 18 Jahren an der Parteispitze verzichtet Bundeskanzlerin Angela Merkel auf eine erneute Kandidatur für den Parteivorsitz. Nach ihrer Ankündigung befinden sich die Christdemokraten im innerparteilichen Wahlkampf. Im Dreikampf ringen die aussichtsreichsten Kandidaten - Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn - um die Stimmen der 1.001 Delegierten. Diese entscheiden beim Parteitag in Hamburg über die Nachfolge von Angela Merkel und damit die Zukunft der CDU.



Wer folgt Angela Merkel an der Spitze der Partei? Welche Konsequenzen hat die Personalentscheidung auf den innerparteilichen Zusammenhalt? Droht eine Spaltung? Wieviel Macht wird Angela Merkel in ihrem Amt als Bundeskanzlerin künftig noch haben und welche Auswirkungen wird die Wahl auf die programmatische Ausrichtung der CDU haben?



Diese und andere Fragen sind Thema im "Bericht vom Parteitag der CDU", den Das Erste am Samstag, 8. Dezember 2018, um 23:55 Uhr ausstrahlt. Als Gesprächsgast stellt sich die oder der neu gewählte CDU-Vorsitzende den Fragen von Moderatorin Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio.



Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.



Redaktion: Michael Stempfle



