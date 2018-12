Vordenker treffen sich, um Forschungsfortschritte zu besprechen, die das Gesundheitswesen verändern, einschließlich Durchbrüche mit blutbasiertem Neurofilamentlicht (NfL) bei neurodegenerativen Erkrankungen.

Powering Precision Health (PPH), der erste innovationsgetriebene Gipfel, der sich auf Precision Health (Präzisionsgesundheit) konzentriert, gab heute die mit Spannung erwarteten Details für seinen Gipfel 2018 bekannt, der am 12. und 13. Dezember in Amsterdam stattfinden wird.

Unter der Leitung des Life Science Executive Kevin Hrusovsky ist PPH eine gemeinnützige Organisation, die durch die Beiträge einer Vielzahl von Sponsoren ermöglicht wird, die sich für die Veränderung der Gesundheitsversorgung einsetzen, mit Innovationen, die sicherere, weniger invasive und wirksamere personalisierte Medikamente und Behandlungen sowie ultrafrühe Erkennungstechnologien ermöglichen, um Krankheiten im frühesten, am besten behandelbaren Stadium zu identifizieren. Der Gipfel untersucht Technologien und Fortschritte, die zur Identifizierung und Bewältigung von Auslösern von Umwelterkrankungen eingesetzt werden können, indem auf ihm das Versprechen der Krankheitsprävention katalysiert und Strategien zur Verlangsamung des Krankheitsverlaufs durch Lebensstiländerungen und andere Techniken gefördert werden. Der Gipfel zieht renommierte medizinische Führungskräfte, Innovatoren, Investoren und Anwälte an, die sich auf die Förderung der Präzisionsgesundheit konzentrieren.

"Dies ist unser erster PPH-Gipfel in Europa und er wird sich in erster Linie auf disruptive digitale Biomarker-Strategien für Onkologie und Neurodegeneration konzentrieren", sagte Kevin Hrusovsky, Gründer und Chairman von PPH. "Die FDA hat kürzlich Leitlinien für die Verwendung von Biomarkern als Ersatzendpunkte für das Fortschreiten der Erkrankung herausgegeben und nutzt proaktiv beschleunigte Zulassungsverfahren für innovative Diagnostika, die die Medizin verändern, insbesondere wenn sie sich auf Krankheiten mit hoher Priorität wie Krebs und Neurodegeneration konzentrieren. Blutbasierte digitale Biomarker eröffnen eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten, Krankheiten früher, lange vor den Symptomen oder wenn die Bildgebung sie nicht erkennen kann, zu erkennen, und eröffnen so eine große Chance, neue Strategien für die Arzneimittelentwicklung, die Überwachung der Patientenreaktion und die Früherkennung zu revolutionieren."

Ein neues Feld der "On-Therapy-Diagnostik" entsteht als Technik, um schnell festzustellen, ob Patienten auf medikamentöse Therapien und Behandlungen ansprechen, und wenn nicht, um alternativen Therapien ein schnelles Eingreifen zu ermöglichen. Es gibt immer mehr Beweise von zahlreichen medizinischen Innovatoren, dass digitale Biomarker bei den meisten dieser neuen Ansätze eine bahnbrechende Rolle spielen können. Auf dem Gipfel werden die führenden Köpfe auf dem Gebiet der Neurodegeneration die Daten, die mit einem hochsensitiven Serum-Neurofilamentlicht-Test (NfL) als Frühindikator für neuronale Schäden gewonnen wurden, mit besonders überzeugenden Daten über Multiple-Sklerose-Patienten (MS) überprüfen. Frühzeitige Informationen werden auch über eine wichtige, bahnbrechende Studie über Schädel-Hirn-Traumata ausgetauscht, an der Football-Spieler an 21 großen US-Universitäten teilnehmen. Darüber hinaus werden Top-Vordenker der Onkologie ähnliche digitale Biomarker-Techniken zur Messung der Basislinienbewegungen von Zytokinen im Blut als Frühindikator für die Wirksamkeit oder Toxizitätsreaktion erkunden.

Am Morgen des 13. Dezembers findet eine spezielle Gruppensitzung für NfL statt, da dieser Biomarker eine immer größere Bedeutung hat und als Ersatzendpunkt für 15 verschiedene MS-Medikamente mit einem Jahresumsatz von mehr als 22 Mrd. USD sowie für 63 bereits laufende MS-Medikamentenstudien relevant sein könnte. Der ultrasensitive Serum-NfL-Test von Quanterix, der derzeit in vielen Arzneimittelstudien eingesetzt wird und sich in einer großen globalen analytischen Validierungsstudie mit vielen Pharma- und Biotechnologieunternehmen befindet, wird während der Gruppensitzung überprüft.

Dank der Großzügigkeit mehrerer Sponsoren, darunter Novartis, Quanterix, JP Morgan, Canaccord Genuity, Cowen Group, Leerink, Mintz Levin und Avison Young, ist die diesjährige Veranstaltung für alle Teilnehmer völlig kostenlos. Der Platz ist jedoch begrenzt, sodass hier von jedem, der an einer Teilnahme interessiert ist, eine Einladung angefordert werden muss. Hier erfahren Sie mehr über die "Powering Precision Health"-Bewegung und den Gipfel 2018.

"Wenn Sie ein Innovator, Investor oder Teil einer Patientenvertretung sind, die sich mit diesen Krankheiten befasst, sollten Sie auf der PPH 2018 sein", so Hrusovsky weiter. "Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, von Krebs, einer Gehirnerschütterung oder einer neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer oder MS betroffen ist, sollte dies sogar ein Muss für Sie sein!"

Die Eröffnungsrede von Hrusovsky wird aufgezeichnet und steht kurz nach Abschluss des Gipfels hier zum Anhören zur Verfügung.

Über Powering Precision Health

Powering Precision Health ist die weltweit erste unabhängige, gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die weltweit führenden Ärzte, Wissenschaftler, Innovatoren, Investoren und Patientenvertreter zusammenzubringen, um ihre neuesten Forschungsergebnisse über neue Biomarker zu präsentieren, die die Präzisionsgesundheit revolutionieren. Powering Precision Health wurde von Kevin Hrusovsky, einem gefeierten Vordenker und Visionär in den Biowissenschaften und der personalisierten Medizin, gegründet und ist eine Bewegung, die die Schnittstelle zwischen neuen technologischen Fähigkeiten und der neuesten medizinischen Forschung darstellt. Sie wurzelt in der Wissenschaft der Präzisionsmedizin, die zeigt, dass personalisierte Behandlungen ein immer effektiverer Weg sind, um die Wirksamkeit von Medikamenten zu maximieren und Toxizität zu minimieren. Zusätzlich zu den Auswirkungen, die Umwelt- und Lebensstilfaktoren auf die Minimierung von Krankheitsauslösern haben können, ist Präzisionsgesundheit eine Evolution in der Art und Weise, wie wir mit Krankheiten umgehen, und zielt darauf ab, eine vollständige Transformation des Gesundheitswesens zu inspirieren, von der Philosophie über den Ansatz zum Ergebnis. In einer Branche, die oft von Skepsis geplagt und von falschen Versprechungen geprägt ist, stellt PPH die Wissenschaft an erste Stelle und bringt Interessenvertreter aus der Grundlagenforschung bis hin zur klinischen Praxis, Investoren, politische Entscheidungsträger, Patientenverbände und alle, die die Vision von Powering Precision Health verfolgen, zusammen. Mit einer hochkarätigen Besetzung von Würdenträgern präsentiert der Gipfel bahnbrechende Ansätze für Prävention, Frühdiagnose und Behandlungen der nächsten Generation. Powering Precision Health wird durch die großzügigen Beiträge von Sponsoren aus einer Vielzahl von Unternehmen und Organisationen unterstützt, die sich für die Förderung der Präzisionsgesundheit einsetzen.

